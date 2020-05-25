РИАМО - 25 мая. Исходя из большинства голосов комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению не поддержала законопроект, который ужесточил бы требования к экспертам, проверяющим подписи избирателей в пользу кандидатов на выборах.

«Все политические волнения летних месяцев <...> это все началось с того, что кандидатов (в Мосгордуму - ред.) сняли по квазизаконным основаниям, по подписям», - сказала Беседина на заседании комиссии Мосгордумы.

По ее словам, в ходе проверки подписей за выдвижение кандидатов графологи не несут ответственность за те или иные решения. Такая ситуация дает возможность на незаконных основаниях отказывать кандидатам в депутаты в регистрации на выборах.

«Заключение почерковедов должно описывать полностью содержание и результаты исследований с иллюстрациями. Это требование, которое сейчас применяется в судах», - заключила Беседина.

Старший помощник прокурора Москвы Ирина Залужная отметила, что предложенный законопроект нуждается в доработке с учетом требования федерального законодательства.

«Предложенный законопроектом механизм на практике приведет к невозможности проведения таких проверок, что фактически, создаст условия для неисполнения требований части 3, статьи 38 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», - отметила Залужная.

По итогам голосования было принято решение рекомендовать Мосгордуме проект закона отклонить.