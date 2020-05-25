РИАМО - 25 мая. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов поздравил 388 выпускников школ городского округа с последним звонком в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В этом году из-за ситуации с СOVID-19 последние звонки в Подмосковье и по всей России проходят в дистанционном формате. К прямому эфиру с главой городского округа, проведенному на платформе Zoom, подключилось более 400 выпускников, классных руководителей и учителей местных учебных заведений. Станислав Каторов поздравил ребят с праздником, сказал напутственные слова и пожелал успешно сдать итоговые экзамены», - говорится в сообщении.

В 2020 году в Реутове последний звонок отмечают 388 выпускников, 53 из которых завершили 11-летнее обучение с отличием.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, внесла коррективы в празднование последнего звонка. Сегодня весь город мысленно с вами, выпускниками-2020. Вы завершаете обучение в особенный юбилейный год – год 75-летия Великой Победы. Безусловно для всех это был непростой учебный год. Спасибо вам и учителям за проделанную работу в столь непривычном формате», - сказал Каторов.

Кроме того, особую признательность глава города выразил учителям и родителям, которым совместно с детьми пришлось быстро адаптироваться к изменившимся условиям обучения и подготовки к выпускным экзаменам.

«Дорогие выпускники, в этот день вы прощаетесь со школой и открываете дверь во взрослую жизнь, наполненную самостоятельными решениями. Все 11 лет с вами рядом, рука об руку шли и поддерживали вас классные руководители, учителя и родители. Перед каждым из вас открыто множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь! Будьте счастливы и здоровы!» - отметил Каторов.

С ответным словом в порядке очереди выступили выпускники десяти школ Реутова. Они поблагодарили Каторова за теплые слова и поддержку в этот радостный, но одновременно грустный день.

В понедельник выпускников 2020 года поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в прямом эфире для ребят выступила певица Zivert.