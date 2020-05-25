РИАМО - 25 мая. С 27 мая для поездок из Подмосковья в Москву пассажиры общественного транспорта и автомобилисты должны будут оформить цифровой пропуск на сайте правительства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 23 мая на территории Подмосковья отменены электронные пропуска, при этом пропуска, выданные ранее, будут действовать в Москве по 26 мая.

«Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая. Для поездок на личном автомобиле в Москву (или, если маршрут частично проходит по территории Москвы, например, при выезде на МКАД) необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля», – говорится в сообщении.

Чтобы совершить поездку на метро или наземном транспорте, к цифровому пропуску нужно привязать номера транспортных карт «Тройка», «Стрелка» или социальной карты.

При этом привязать номер к транспортной карте необходимо не позднее, чем за пять часов до момента поездки.

Пропуск для поездок по Москве можно оформить на портале nedoma.mos.ru. Помимо этого, сделать это можно, отправив СМС на номер 7377, либо совершив звонок на номер Единой справочной службы правительства Москвы: +7(495)777-77-77.

Узнать, привязана ли транспортная карта к цифровому пропуску, можно с помощью специального сервиса: https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma.

Как сообщил ранее РИАМО представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, за период пропускного режима в Московской области жители и гости оформили свыше 28 миллионов цифровых пропусков.

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25 МАЯ

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