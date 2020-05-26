Май, сильно огорчивший жителей столицы и области необычным холодом, подходит к концу, и все с нетерпением ждут лета. Тем более, по прогнозам климатологов, оно обещает быть аномально теплым по всему миру. Но в июне, судя по всему, это тепло обойдет Москву и Подмосковье стороной, а вместо него будут дожди, прохлада и облака, закрывающие солнце. Синоптики рассказали РИАМО, какими будут конец весны и начало лета в столице и области.

Конец майских холодов

Уже в начале последней недели мая жители Москвы и Подмосковья могли заметить, что в регион вернулась по-настоящему майская погода. Это связано с воздухом, пришедшим с юга: и по физическим особенностям, и по температуре он совсем другой. Правда, возвращение весны будет сопровождаться кратковременными дождями и, возможно, грозами.

Во вторник в столичном регионе ожидается от 16 до 20 градусов тепла. И пускай эта температура на два градуса ниже нормы, она все же соответствует майским значениям. А вот среда, похоже, будет не слишком комфортной.

«Среду придется перетерпеть: за счет изменения циркуляции по западной периферии циклона к нам опять начнет поступать воздух с севера и северо-востока. Температура будет не выше 13–15 градусов, а сам день будет дождливым», — говорит в беседе с РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зато потом температурный фон опять вернется в норму: температура днем будет держаться на уровне 20 градусов тепла. А в выходные жителей столичного региона ожидает днем до 20–23 градусов со знаком плюс — правда, не исключены кратковременные дожди и грозы. Именно на такой ноте, по прогнозам синоптиков, закончится весна 2020 года.

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Теплые ночи и давление в норме

Роман Вильфанд обращает внимание, что в Московском регионе постепенно теплеют ночи — и с этим также связано ощущение наступающего лета.

«Ночами сначала будет диапазон в 5–10 градусов, а затем и выше 10 градусов ближе ко второй половине недели. И такую погоду можно назвать прекрасной», — отмечает собеседник РИАМО.

В свою очередь дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказывает, что атмосферное давление в конце мая — начале июня ожидается близким к норме. Но вот температура 1–2 июня может преподнести жителям Москвы и Подмосковья неприятный сюрприз.

«Не исключено, что в самые первые дни лета через центр европейской части России пройдет циклон, поэтому незначительное понижение температуры до 18–20 градусов исключать нельзя. Но оно будет непродолжительным», — объясняет Александр Синенков.

Между тем в последние годы в начале летних периодов синоптики частенько фиксировали заморозки. Но в июне 2020 года они не ожидаются — впервые за долгое время.

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Дождливый июнь

Как прогнозирует портал Gismeteo, температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней.

При этом по-настоящему ясным будет всего один день — 6 июня, а на протяжении 23 дней будут идти дожди. Причем порой они будут переходить в ливни, а 30 мая ожидается грозы.

Самой холодной будет ночь на 23 июня, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся всего до пяти градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 11 градусов — ожидается 22–23 июня.

Самая теплая ночь — до плюс 16 градусов — ожидается на 14 июня, а самая высокая дневная температура — плюс 27 градусов — 13 июня. Однако ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечает, что эта картина — лишь один из вероятных сценариев погоды.

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Парадокс жаркого лета

Ранее российские и зарубежные метеорологи неоднократно заявляли, что лето 2020 года может стать аномально теплым. Чтобы понять, как это согласуется с прогнозом на июнь и почему в столице этот месяц может быть отнюдь не жарким, достаточно вспомнить уходящий май. Жители Московского региона смело могут назвать его холодным, но в масштабах России это отнюдь не верно: скажем, на Дальнем Востоке майские температуры были близки к норме, а в Сибири и вовсе зашкаливали почти весь месяц.

Как объясняет Александр Синенков, прогноз об аномально жарком лете в первую очередь основан на данных о температуре по планете. Климатологи проанализировали особенности распределения температуры и другие параметры, вроде состояния атмосферы над поверхностями суши и океанов, и получили масштабную климатическую модель.

«По расчетам климатологов, предстоящее лето будет очень жарким и войдет с вероятностью в 99 процентов в пятерку самых жарких лет на планете. Больше того: с вероятностью в 75 процентов оно даже будет самым жарким в истории. Однако это не значит, что такая жара будет повсеместно», — говорит синоптик.

Ко всему прочему, чем масштабнее и заблаговременнее прогноз, тем вероятнее, что он справедлив лишь по отношению к очень крупным территориям. Поэтому говорить о том, каким будет лето в центре европейской части России, пока не совсем корректно.

«Конечно, в умеренных широтах глобальное потепление особенно заметно — и жаркие периоды на европейской части России этим летом ожидаются. Но говорить о них можно будет только за 2–4 дня до их наступления», — объясняет Роман Вильфанд.

Кроме того, нынешний летний период в центре России, вероятно, будет неоднородным: очень жаркие периоды и волны тепла в нем будут перемежаться с умеренно прохладной погодой и дождями. Именно такой прогноз, по словам синоптика, существует на данный момент.