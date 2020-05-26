Май, сильно огорчивший жителей столицы и области необычным холодом, подходит к концу, и все с нетерпением ждут лета. Тем более, по прогнозам климатологов, оно обещает быть аномально теплым по всему миру. Но в июне, судя по всему, это тепло обойдет Москву и Подмосковье стороной, а вместо него будут дожди, прохлада и облака, закрывающие солнце. Синоптики рассказали РИАМО, какими будут конец весны и начало лета в столице и области.
Конец майских холодов
Уже в начале последней недели мая жители Москвы и Подмосковья могли заметить, что в регион вернулась по-настоящему майская погода. Это связано с воздухом, пришедшим с юга: и по физическим особенностям, и по температуре он совсем другой. Правда, возвращение весны будет сопровождаться кратковременными дождями и, возможно, грозами.
Во вторник в столичном регионе ожидается от 16 до 20 градусов тепла. И пускай эта температура на два градуса ниже нормы, она все же соответствует майским значениям. А вот среда, похоже, будет не слишком комфортной.
Зато потом температурный фон опять вернется в норму: температура днем будет держаться на уровне 20 градусов тепла. А в выходные жителей столичного региона ожидает днем до 20–23 градусов со знаком плюс — правда, не исключены кратковременные дожди и грозы. Именно на такой ноте, по прогнозам синоптиков, закончится весна 2020 года.
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Теплые ночи и давление в норме
Роман Вильфанд обращает внимание, что в Московском регионе постепенно теплеют ночи — и с этим также связано ощущение наступающего лета.
«Ночами сначала будет диапазон в 5–10 градусов, а затем и выше 10 градусов ближе ко второй половине недели. И такую погоду можно назвать прекрасной», — отмечает собеседник РИАМО.
В свою очередь дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказывает, что атмосферное давление в конце мая — начале июня ожидается близким к норме. Но вот температура 1–2 июня может преподнести жителям Москвы и Подмосковья неприятный сюрприз.
Между тем в последние годы в начале летних периодов синоптики частенько фиксировали заморозки. Но в июне 2020 года они не ожидаются — впервые за долгое время.
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Дождливый июнь
Как прогнозирует портал Gismeteo, температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней.
При этом по-настоящему ясным будет всего один день — 6 июня, а на протяжении 23 дней будут идти дожди. Причем порой они будут переходить в ливни, а 30 мая ожидается грозы.
Самой холодной будет ночь на 23 июня, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся всего до пяти градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 11 градусов — ожидается 22–23 июня.
Самая теплая ночь — до плюс 16 градусов — ожидается на 14 июня, а самая высокая дневная температура — плюс 27 градусов — 13 июня. Однако ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечает, что эта картина — лишь один из вероятных сценариев погоды.
Парадокс жаркого лета
Ранее российские и зарубежные метеорологи неоднократно заявляли, что лето 2020 года может стать аномально теплым. Чтобы понять, как это согласуется с прогнозом на июнь и почему в столице этот месяц может быть отнюдь не жарким, достаточно вспомнить уходящий май. Жители Московского региона смело могут назвать его холодным, но в масштабах России это отнюдь не верно: скажем, на Дальнем Востоке майские температуры были близки к норме, а в Сибири и вовсе зашкаливали почти весь месяц.
Как объясняет Александр Синенков, прогноз об аномально жарком лете в первую очередь основан на данных о температуре по планете. Климатологи проанализировали особенности распределения температуры и другие параметры, вроде состояния атмосферы над поверхностями суши и океанов, и получили масштабную климатическую модель.
Ко всему прочему, чем масштабнее и заблаговременнее прогноз, тем вероятнее, что он справедлив лишь по отношению к очень крупным территориям. Поэтому говорить о том, каким будет лето в центре европейской части России, пока не совсем корректно.
«Конечно, в умеренных широтах глобальное потепление особенно заметно — и жаркие периоды на европейской части России этим летом ожидаются. Но говорить о них можно будет только за 2–4 дня до их наступления», — объясняет Роман Вильфанд.
Кроме того, нынешний летний период в центре России, вероятно, будет неоднородным: очень жаркие периоды и волны тепла в нем будут перемежаться с умеренно прохладной погодой и дождями. Именно такой прогноз, по словам синоптика, существует на данный момент.
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