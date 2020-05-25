РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. У 47 человек в Мытищах выявили коронавирус за прошедшие сутки, всего в округе теперь 1209 подтвержденных случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

На территории Подмосковья за минувшие сутки выявили 862 новых случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 34 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 340 человек. Выздоровели и выписались 5 908 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 1209 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

24 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории муниципалитета составляло 1162.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.