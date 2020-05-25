РИАМО - 25 мая. Специалисты «Мострансавто» отремонтируют 59 авто скорой помощи в рамках поддержки «Московской областной станции скорой медицинской помощи», перевозчики Подмосковья доставляют врачей и пациентов в больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик вместе с гендиректором «Мострансавто» Владиславом Мурашовым передали первую партию из десяти отремонтированных автомобилей руководителю больницы в Мытищах.

«Перевозчики Подмосковья активно помогают медработникам в это непростое время. Водители перевозят врачей и пациентов в больницы, организована доставка медработников по домам. Некоторые водители «Мострансавто» временно работают на скорых. Ремонт автомобилей – еще одна мера поддержки для тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом», – сказал министр.

Он добавил, что все работы выполнят в кратчайшие сроки. До конца июня медтранспорт передадут станциям скорой помощи в Люберцах, Мытищах, Балашихе, Ногинске, Солнечногорске и Щелкове. Уровень подготовки специалистов предприятия и технической оснащенности позволят выполнить комплекс услуг в сжатые сроки с учетом повышенных требований к качеству работы.

«Работы по ремонту автомобилей проходят в наших сервисных центрах в Коломне, Подольске, Одинцове и Сергиевом Посаде <…>. Специалисты проводят ревизию тормозной системы, рулевого управления и ходовой части транспортных средств, при необходимости ремонтируют <…> двигатель, тормозные барабаны, подвеску, устанавливают новые силовые агрегаты, стекла, <…> проводят окраску кузова», – подчеркнул Мурашов.

Главврач Мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков отметил, что отремонтированные машины будут очень востребованы в их медучреждении. Данные авто будут переданы для работы в неотложную службу при амбулаторном центре, поликлинике. На них врачи будут оказывать медпомощь на дому жителям городского округа.

Ранее перевозчики Подмосковья в рамках помощи врачам предоставили свыше 400 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции. Автобусы малого класса также переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме.

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25 МАЯ

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