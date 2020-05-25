РИАМО - 25 мая. Комитет по туризму Московской области запустил бота в Telegram, который расскажет пользователям о мерах поддержки туристической отрасли в условиях действия антикоронавирусных ограничений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 25 мая представители турбизнеса могут узнать информацию о рекомендациях для объектов индустрии по работе в условиях Covid-19 и мерах поддержки отрасли в новом удобном формате», – говорится в сообщении.

Бот расскажет о поддержке турагентств, а также компаний, работающих в сферах авиаперевозок, организации досуга и так далее. Туроператорам будет оказана как федеральная, так и региональная поддержка.

Подписаться на бот можно по ссылке.

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