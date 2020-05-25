РИАМО - 25 мая. В ходе ночного рейда в сельском поселении Нудольское городского округа Клин инспекторы эконадзора и сотрудники полиции задержали организаторов незаконной свалки с поличным, возбуждено дело об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для проверки послужила информация о том, что неизвестные лица завозят отходы в сельское поселение Нудольское в темное время суток.

«В ходе рейда организаторы незаконной свалки были задержаны с поличным. Они завозили и размещали отходы на землях сельскохозяйственного назначения. Изъяты экскаватор и самосвал, возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

В ходе расследования будет рассчитан ущерб, причиненный недрам. Сумму ущерба предъявят виновникам нарушения для возмещения.

Ранее инспекторы эконадзора возбудили дело по факту загрязнения ручья, притока реки Сестры в Клину. Сообщение о захламлении мусором водоохранной зоны ручья и несанкционированном сбросе сточных вод поступило из администрации муниципалитета.

Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями карантинного режима. Плановые проверки не осуществляются в связи с мораторием.