РИАМО - 25 мая. Объекты недвижимости, расположенные в Видном и Ступине, сдали в аренду по итогам электронных аукционов в начале мая, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уже пять лет реализуют имущество на электронных торгах. Эффективность такой формы торгов неоднократно подтверждалась.

«Так, в первой половине мая реализованы следующие объекты. В городе Видный Ленинского городского округа с превышением в два раза от начальной годовой арендной платы сдано в аренду на пять лет нежилое помещение под свободный вид деятельности площадью 73,1 квадратных метра на первом этаже жилого дома», - говорится в сообщении.

Выгодное местоположение, развитая инфраструктура и хорошее состояние объекта привлекли внимание трех участников, а в ходе торгов итоговая цена годовой арендной платы за пользование объектом составила более 1 миллиона рублей.

Еще один объект недвижимости площадью 1487 квадратных метров выставили в городе Ступино. За этот объект боролись сразу восемь участников. В результате торгов итоговая цена годовой арендной платы поднялась в 14 раз и составила 1,8 миллиона рублей. Деньги от аренды имущества будут поступать в бюджет Московской области.