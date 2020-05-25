РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Депутат городского округа Подольск Любовь Ушанева порекомендовала руководству супермаркета известной сети снизить цены на социально значимые товары первой необходимости, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» член фракции в совете депутатов округа, муниципальный куратор проекта Любовь Ушанева совместно с сотрудником управления потребительского рынка администрации Подольска Александром Антоновым и членом подольского отделения «Молодая гвардия «Единой России» Алексеем Цыновкиным провели мониторинг торговых объектов на соблюдения требований постановления губернатора Московской области, принятого в период пандемии.

«Проверены магазины ТЦ «Галерея», «Перекресток», «Ярче», «Пятерочка», расположенные на улице Свердлова. Во всех объектах выполняется комплекс санитарно-эпидемиологических норм, соблюдаются меры для безопасности покупателей и сотрудников. В частности, нанесена разметка для соблюдения дистанции, продавцы и кассиры работают в масках и перчатках (сделано замечание одному сотруднику магазина «Пятерочка»)», - говорится в сообщении.

Также участники провели цены на социально значимые товары первой необходимости и их наличия. В магазине «Пятерочка» цены на эти товары оказались несколько выше, чем в «Перекрестке». Руководству магазина рекомендовано рассмотреть возможность снижения цен.

Как пояснила Ушанева, все магазины в торговом комплексе «Галерея», реализующие промышленные товары, закрыты. Был открыт магазин «Смешные цены» рядом с «Пятерочкой», но после проведения разъяснительной работы он был немедленно закрыт. Для контроля за данным объектом извещены надзорные органы.