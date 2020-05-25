РИАМО - 25 мая. Российское правительство планирует снимать ограничения для внутреннего туризма с начала лета, сначала заработают санатории с медицинской лицензией, сообщает ТАСС.

«Приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. C 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что правительство РФ также прорабатывает правила для дальнейшего открытия отелей, курортов, пляжей, круизов и многого другого.

По его словам, до 1 июня появятся рекомендации, которые Роспотребнадзора и Ростуризма для турсферы. Это позволит предпринимателям понимать правила, по которым они будут работать.

Чернышенко подчеркнул, что россиянам по-прежнему стоит воздержаться от поездок за границу.

Он добавил, что власти страны понимают желание россиян отправиться на отдых, но пока нет предпосылок для восстановления туристических поездок за рубеж.

«По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%, из них 83% поддерживают эти ограничения уже более четырех недель», - подчеркнул вице-премьер.

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25 МАЯ

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