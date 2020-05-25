РИАМО - 25 мая. Последний звонок прозвенел для 78 тысяч девятиклассиков и 37 тысяч одиннадцатиклассников подмосковных школ, праздничное мероприятие для выпускников впервые прошло в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

С последним звонком ребят поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Трансляция была организована в соцсетях и на YouTube. Глава региона пожелал выпускникам удачи на предстоящих экзаменах и при поступлении в вузы.

«Этот выпускной нам всем запомнится. Берегите своих родителей, мы вас очень любим, надеемся на вас. Удачи и только вперед!» - добавил Воробьев.

Он также рассказал ребятам, что до сих пор помнит свой последний звонок, а его мечтой в разное время было стать дальнобойщиком, хоккеистом или металлургом.

Также в ходе онлайн-мероприятия выступили несколько подмосковных выпускников. Они рассказали о своих планах на будущее. После для ребят спели популярные исполнители Zivert и Niletto.