РИАМО - 25 мая. По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, пробные Единые государственные экзамены запланировали к проведению на 29 и 30 июня, передает «Интерфакс».

«С учетом эпидситуации обычные экзамены начнутся 3 июля», - говорится в сообщении.

В министерстве уверены, что перенос госэкзаменов не окажет влияния на приемную кампанию в высших учебных заведениях страны.

Студентов в российские вузы планируют зачислить до конца августа.

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