РИАМО - 25 мая. Поэтапное открытие многофункционального центра «Мои документы» в подмосковном Реутове началось с понедельника, за услугой могут обратиться юрлица по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Многофункциональный центр «Мои документы» в Реутове будет открываться в три этапа: сначала посещение будет возможно по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц, затем также по предварительной записи, но услуги для юридических и физических лиц будут расширены, на заключительном этапе планируется работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг», - говорится в сообщении.

Сотрудники многофункционального центра Реутова соблюдают меры предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, и все необходимые стандарты.

«Организован контроль температуры тела посетителей при входе, обеспечена социальная дистанция между людьми, назначены стюарды. Работники центра полностью обеспечены респираторами, масками, антисептиками и средствами дезинфекции», - отмечается в материале.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье с 23 мая отменен пропускной режим, но, при этом, в целях предотвращения распространения вируса, особое внимание властями региона уделяется на соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование и всех установленных стандартов в целях предотвращения распространения Covid-19.