РИАМО - 25 мая. В рамках всероссийской акции #МыВместе управляющие сетью московских ресторанов грузинской кухни обеспечили горячим питанием волонтеров молодежного центра «Мир» в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Подмосковье.

Доставить обеды помогли активисты ОНФ в Московской области. Рестораторы передали добровольцам 100 комплексных обедов. В меню - суп харчо, холодное аджапсандали, куриный шашлык, рис, клюквенный морс и лепешка.

«Наша сеть ресторанов с первых дней пандемии откликнулась на призывы поддержать нуждающихся людей. Месяц назад мы через ОНФ передали готовые обеды подмосковным врачам и развезли более 300 продуктовых наборов для пенсионеров, которые находятся на самоизоляции», – сказал управляющий сетью ресторанов грузинской кухни «Мегобари» Георгий Мартиашвили.

Он добавил, что его фирма решила накормить и подбодрить самих волонтеров ОНФ, которые уже два месяца работают, не покладая рук, порой рискуя своим здоровьем. По словам Мартиашвили, наступило время социальной ответственности, когда долг любого человека заключается в том, чтобы помочь.

Сами волонтеры также говорят о необходимости оказывать помощь людям. Например, участник акции #МыВместе, руководитель волонтерского штаба в Истре Сергей Штурбабин подчеркнул, что с каждым днем желающих оказать поддержку ближнему растет. Если в марте в штабе было только 15 человек, то теперь их число выросло до 580.

«Волонтерский штаб в Истре постоянно нам помогает <…>. Только от продовольственного фонда «Русь» они разгрузили 2,7 тысячи наборов гуманитарной помощи, а это примерно 27 тонн продуктов. Без волонтеров акция #МыВместе вряд ли состоялась. Рестораторам большое спасибо за то, что они поддержали тех, кто сегодня помогает», – сказала глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Ребята из волонтерского штаба, который развернули на базе молодежного центра «Мир» в Истре, в рамках акции #МыВместе ежедневно оказывают помощь нуждающимся жителям городского округа, находящимся на самоизоляции. В муниципалитете работает ситуационный центр, куда стекаются заявки по оказанию помощи жителям округа.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает круглосуточно в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

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25 МАЯ

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