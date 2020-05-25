РИАМО – 25 мая. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает протестировать мобильное приложение взамен паспорта в Москве, провести эксперимент планируется с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года, сообщает Газета.ru.

Инициатива опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

«Проведение эксперимента по созданию и использованию такого приложения планируется с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года, указано в проекте», – говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, приложение «Мобильный идентификатор» можно будет использовать вместо паспорта при обращении за некоторыми государственными, муниципальными и иными услугами.