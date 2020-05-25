РИАМО - 25 мая. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о решении продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро в район Северный столицы, ветка в районе Северный будет полностью подземной, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В понедельник Собянин осмотрел ход строительства станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии московского метро, где поделился планами по продлению линии столичной подземки.

«Теперь работаем над тем, чтобы продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро дальше – в Лианозово и Северный. Недавно по просьбе местных жителей мы приняли решение, что эта ветка будет полностью подземной, в том числе на участке за МКАД», – сказал Собянин.

Он отметил, что в марте 2018 года был открыт участок метро от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Жителям было обещано, что это первый этап работы по улучшению транспортного обслуживания 400 тысяч москвичей, которые проживают в этих районах, что расположенны вдоль Дмитровского шоссе. Потом было открыто наземное метро МЦД-1.

В прошлом году начали возведение участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех».

Во время голосования на портале «Активный гражданин» инициативу продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро в Лианозово и Северный москвичи поддержали. Всего проголосовало 199 332 человека, из которых определенный ответ дали 156 374 человека, остальные затруднились ответить или сказали, что это должны решать специалисты. 84% жителей из числа давших определенный ответ проголосовало «За».

Новый участок будет длиной 6,9 километра и пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Сначала часть линии за МКАД хотели сделать в наземном исполнении, но в начале этого года Собянин принял решение о корректировке проекта – перегон между станциями «Лианозово» и «Физтех» построят в подземном исполнении.