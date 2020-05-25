РИАМО - 25 мая. На второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» зарегистрировали 12 тысяч человек, при этом в конкурсе примут участие как команды с большим профессиональным опытом, так и новички, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

«Цифровой прорыв» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация на конкурс стартовала 17 марта. Конкурсант должны были подать заявки на участие в региональных турах, которые запланированы на весну-лето, конкурс должен был завершиться в сентябре.

«Из-за ситуации с пандемией Covid-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов запустить онлайн IT-марафон, который стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям», - говорится в сообщении.

Также участники онлнай-марафона смогут выиграть денежный приз, не выходя из дома.

«Мы видим позитивный отклик от IT-специалистов со всей России и активную вовлеченность со стороны региональных и федеральных партнеров, которые формулируют кейсовые задания и предлагают их для решения на конкурсе. Для участия зарегистрировались уже 12 тысяч человек и среди них – представители всех регионов России», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что активнее всего себя проявили представители Москвы – 15% от всех заявок.

«В нашей стране огромное количество сильных и талантливых специалистов в сфере цифровых технологий, которые могут объединиться для решения актуальных цифровых задач регионального и федерального масштаба», - добавил Комиссаров.

Средний возраст всех зарегистрированных участников составил 28 лет, при этом 25% из них — это молодые люди (от 18 до 22 лет), еще 37% – профессионалы (от 40 лет).

«Сегодня подготовка высококвалифицированных IT-специалистов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России и ее конкурентоспособности. Именно эти задачи решает «Цифровой прорыв», и именно это делает его уникальным проектом, объединяющим IT-сообщество, бизнес и государство», – отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Он подчеркнул, что для IT-специалистов удаленный формат еще удобнее, что подтверждают цифры — 58% заявок подано на онлайн-этап. По мнению Плуготаренко, несмотря на активное участие в онлайн-жизни проекта, большинство участников не забывают о преимуществах офлайн-мероприятий — нетворкинге, живом общении и особой атмосфере.

Ближайшим мероприятием конкурса станет масштабный IT-марафон, который состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. Количество участников в чемпионате не ограничено, но в каждом хакатоне может принять участие не более 200 команд по 3-5 человек.

Участвовать в конкурсе могут как разработчики, так и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты IT-сферы.