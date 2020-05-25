РИАМО - 25 мая. Инспекторы эконадзора возбудили административное дело по факту нарушения правил обращения с отходами в городе Ногинске подмосковного Богородского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Провести расследование по факту организации незаконной свалки попросили муниципальные власти.

«По предварительной информации, на земельном участке площадью почти 12 тысяч квадратных метров, предназначенном для строительства склада и гаража, в течение длительного времени принимались и складировались строительные отходы. На участке имеется несколько зданий, в том числе одно разрушенное, территория обнесена бетонным забором», – говорится в сообщении.

На данный момент установлен собственник участка, им оказалась одна из местных компаний. По окончании режима самоизоляции представителей фирмы вызовут в Минэкологии для рассмотрения обстоятельств дела.