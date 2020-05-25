РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска приступила к косметическому ремонту подъездов в одном из домов на улице Заводская, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Как неоднократно мы уже информировали наших посетителей, управляющая организация МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск с 2017 года производит косметический ремонт подъездов в многоквартирных домах согласно перспективному плану-графику. В настоящее время ремонтная бригада приступила к работам в местах общего пользования по адресу: улица Заводская, дом 20б», - говорится в сообщении.

Также сотрудники УК проводят окос травы на дворовых детских игровых площадках микрорайона Климовск.