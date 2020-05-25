РИАМО - 25 мая. Жители Дмитровского городского округа сообщили о неудовлетворительной работе системы водоотведении в поселке Икша, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По предварительным данным, в поселке уже несколько месяцев не работает канализационно-насосная станция. В результате неочищенные сточные воды из колодцев стекают в дренажную канаву, после чего направляются в сторону канала имени Москвы.

«Также некоторые дома в поселке оказались подтопленным сточными водами. Кроме того, имеется информация об аналогичных нарушениях, допущенных в поселениях Буденновец и Останкино», - говорится в сообщении.

Ранее ведомство направило администрации округа предостережение о недопустимости нарушений экологического законодательства. Причиной стали участившиеся случаи сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

С начала прошлого года инспекторы эконадзора расследовали случаи сбросов сточных вод в поселках Подосинки, Рыбное, Орудьево, Ермолино, Икша и других поселениях. В двух случаях неочищенные сточные воды попадали в канал имени Москвы. А в селе Белый Раст водоснабжение и водоотведение осуществлялось через сети, которые в собственности округа не значатся. Нарушители заплатили несколько штрафов на общую сумму 900 тысяч рублей.