РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Работы по демонтажу ветхого муниципального дома №13 на улице Пушкинской в Балашихе завершат в течение недели, в 2021 году на данном участке по согласованию с жителями планируют установить детскую спортплощадку или организовать парковочные места, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Дом №13 на улице Пушкинской был расселен еще семь лет назад, жителям были предоставлены квартиры.

«Объект являлся освобожденным и юридических ограничений не было, снос данного дома осуществился силами администрации. Мы планируем закончить здесь работы в течение недели, в том числе вывезти за это время скопившийся мусор. После демонтажа мы оставим здесь ровную площадку», - сказал заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Он добавил, что в рамках комплексного благоустройства на демонтированном участке в 2021 году планируется провести ремонтные работы, а такжеи по согласованию с жителями установить здесь спортивную детскую площадку или организовать парковочные места.

Двухэтажный дом №13 на улице Пушкинской был построен в 1957 году. В конце 2018 года здесь также были снесены расселенные дома №№15 и 17. На объекте было задействовано около 30 человек и семь единиц техники, среди которой экскаватор и самосвалы.