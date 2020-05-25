РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Около 1,3 тысячи жителей подмосковного Красногорска проголосовали, какие деревья и кустарники нужно высадить на территории городского округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

На сайте администрации Красногорска проводится опрос - жителям предлагается определиться с зелеными насаждениями, которые должны украсить улицы. Проголосовать можно до 30 мая.

«Уже почти 1,3 тысячи человек приняли участие в голосовании по выбору деревьев и кустарников, которые будут высажены осенью в округе», - говорится в сообщении.

Конкретные наименования деревьев и кустарников, набравшие наибольшее количество голосов, будут высажены в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево». Ежегодное мероприятие состоится в сентябре 2020 года.