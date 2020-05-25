РИАМО - 25 мая. Производитель вилочных погрузчиков компания «Гринго» направит на развитие нового производства примерно 1 миллиард рублей, строительство завода начнется в 2020 году на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Сейчас доля отечественной продукции в этом сегменте составляет не более 5% от общего объема потребления. Новое производство позволит существенно заменить импортную технику и к 2024 году обеспечить до 30% потребности российского рынка погрузчиков», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что инвестор вложит в строительство нового завода около 1 миллиарда рублей, при этом его налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 150 миллионов рублей в год. Планируется, что строительство нового завода площадью в 10 тысяч квадратных метров, административного корпуса, испытательного полигона и складских помещений завершат в следующем году.

«Компания «Гринго» с октября 2017 года является резидентом особой экономической зоны и пользуется соответствующими налоговыми преференциями, что дает возможность развивать производство. Так, на новом заводе будет создано более 70 новых рабочих мест», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, близость территории завода к автомобильным и железнодорожным путям будет способствовать бесперебойным поставкам комплектующих для производства погрузчиков и отгрузки готовой продукции.

Площадь территории «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» составляет более 140 гектаров. Сейчас на площадке размещается 24 резидента. Они занимаются высокотехнологичным производством в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий.