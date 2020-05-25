РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. В подмосковных Котельниках не выявили нарушителей режима самоизоляции на спортивных площадках округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник директор спорткомплекса «Котельники» Михаил Набокин проинспектировал спортивные площадки в Кузьминском лесопарке.

«Всегда эти места были многолюдными - там находились спортсмены и сторонники здорового образа жизни. Но сегодня, когда все мы противостоим распространению пандемии COVID19, все спортивные объекты закрыты. Отсутствие людей на площадках - это выражение сознательного подхода и понимания жителей», - говорится в сообщении.

Данные меры были направлены на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

В Московской области до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Однако в регионе постепенно ослабляется режим карантинных ограничений. Уже работают предприятия и стройки, также отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте.

Следующим этапом снятия ограничений на территории Подмосковья планируется открытие ресторанов, кафе, химчисток и парикмахерских.