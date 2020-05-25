РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 25 мая. В подмосковных Котельниках 26 мая сотрудники библиотеки онлайн будут читать прозу в рамках литературной гостиной, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Библиотека Котельников приготовила новую афишу мероприятий и приглашает ознакомиться с ней на страницах социальных сетей. Так, 26 мая в 12:00 пройдет литературная гостиная. В 15:00 пройдет рубрика «Вопрос-ответ», а в 19:00 сотрудники библиотеки озвучат интересные факты из жизни знаменитых литераторов в рубрике «Неизвестное об известном», - говорится в сообщении.

Ежедневно выходят публикации на тему мировой истории и искусства в рубрике «Инфотека» - по будням в 10:00, по выходным - в 11:00.

Присоединиться жители могут по ссылкам: https://vk.com/library_kotel и https://instagram.com/biblkotel_filial_2.