РИАМО - 25 мая. В Пушкине вдоль Ярославского шоссе планируется возвести современное двухэтажное многофункциональное здание, композиционно оно выполнено в стилистике современной архитектуры - модернизма, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Архитектурно-градостроительный облик здания согласован и одобрен в Мособлархитектуре.

«Согласно проекту, на первом этаже предусмотрено размещение магазина по продаже непродовольственных товаров, служебные помещения, зона выгрузки и склад, на втором этаже предполагается устройство центра по ремонту одежды и кожаной галантереи», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что площадь здания составит порядка 700 квадратных метров.

Композиционно здание выполнено в стилистике современной архитектуры – модернизма, с применением в наружной отделке традиционных материалов: штукатурки, кирпича, имитации деревянных элементов и стекла.

«Открытые, визуально прозрачные остекленные плоскости первого этажа придают конструкции ощущение легкости. Вертикальный остекленный объем лестничной клетки служит композиционным акцентом и визуально объединяет горизонтальные плоскости этажей здания», – подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.