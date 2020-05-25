РИАМО - 25 мая. Аукционы в электронной форме по аренде земельных участков под магазины в двух городских округах объявлены в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Первый земельный участок сроком аренды на девять лет площадью 4015 квадратных метров расположен в селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино.

«Земельный участок привлекает своим удобным расположением - всего в километре от автомобильной дороги М-4 «Дон». Сравнительно небольшая стартовая цена договора аренды за земельный участок составляет 282 тысячи рублей в год», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru до 16 июля (№ процедуры 31522). Сам аукцион состоится 21 июля 2020 года.

Второй земельный участок площадью 350 квадратных метров передается в аренду на полтора года, он расположен в Дмитровском городском округе, рабочем поселке Некрасовский, микрорайон Трудовая.

Микрорайон Трудовая – это в основном жилой сектор, где существует потребность в наличие магазина. Желающие развивать свой бизнес могут участвовать в торгах с начальной ценой 254 тысячи рублей в год.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru до 14 июля (№ процедуры 32251).

Аукцион пройдет 16 июля.