РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заразившихся в округе составило 1186 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 831 новый случай заражения Covid-19

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 34 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 5908 человек выписали домой из стационаров, 340 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1186 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 24 мая в городском округе насчитывалось 1163 случая Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.