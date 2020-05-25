РИАМО - 25 мая. В Подмосковье задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в повреждении венка у обелиска Воинской славы в Черноголовке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Ногинское» установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя, который повредил венок и раскидал цветы у обелиска Воинской славы, расположенного на бульваре имени Золотого городского округа Черноголовка», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что по факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На сайте областной прокуратуры отмечается, что в связи с сообщениями в Сети об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне организована проверка. Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлен в органах прокуратуры Московской области на контроль.