РИАМО - 25 мая. По заявке ООО «Совхоз проводник» из Коломны проведена экспертиза проб подкарантинной продукции – семенного картофеля, сорт «фиолетовый», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В результате лабораторной экспертизы в клубнях картофеля был выявлен карантинный объект – Вироид веретеновидности (Potato spindle tuber viroid), который относится к группе карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории РФ. Управление выдало в адрес производителя уведомление о принятии мер в отношении всей партии (20 тонн) зараженного семенного картофеля (сорт «фиолетовый»).

«14 мая 2020 года зараженный картофель, принадлежащий ООО «Совхоз проводник», в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации уничтожен, как несоответствующий требованиям карантинного фитосанитарного состояния, путем сожжения», – говорится в сообщении.

Экспертизу провели специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Информация о результатах проведения лабораторной экспертизы поступила в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.