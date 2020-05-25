РИАМО - 25 мая. Проект «Корзинка РИАМО» и сеть книжных магазинов «Читай-город» представляют новую серию совместного кулинарного марафона.

На этот раз читатели «Корзинки» могут научиться у «ленивых» кулинаров, блогеров Елены Воронцовой и Ольги Данчук, готовить апельсиновые кексы.

Больше простых и интересных рецептов от «ленивых» кулинаров можно найти в одноименной книге.

Видео в рамках кулинарного марафона размещаются в разделе «Лайфхаки для хозяйки» на сайте «Корзинка РИАМО»: https://korzinka.riamo.ru/cooking/lifehacks/. До конца мая известные фуд-блогеры и авторы популярных книг по кулинарии будут делиться кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг.

Уже сейчас читатели могут посмотреть видеоурок по изготовлению сладкой галеты с фруктами от кондитера и блогера Ильзиры Карагузиной, а также руководство по созданию healthy-версии батончика «Баунти» от основателя онлайн-школы полезных десертов Елены Богдановой.

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.