РИАМО – 25 мая. В России повысили предельный возраст ректоров государственных вузов с 65 до 70 лет, нововведение касается руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций, сообщает Газета.ru.

Соответствующий указ о повышении предельного возраста ректоров государственных вузов подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Закон позволяет повысить предельный возраст ректоров с 65 до 70 лет. <…> Данные изменения вносятся в Трудовой кодекс России», – говорится в сообщении.

Нововведение касается руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.