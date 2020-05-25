РИАМО - 25 мая. Путепровод тоннельного типа построят через пути Октябрьской железной дороги, он улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково Зеленоградского административного округа Москвы и городского округа Солнечногорск Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На участке общей протяженностью более 2 километров появится тоннельный путепровод, <…> который позволит жителям города и области удобнее добираться до автодороги федерального значения М-10 «Россия» и Пятницкого шоссе», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В рамках проекта предусмотрено: строительство путепровода тоннельного типа через Октябрьскую железную дорогу, реконструкция Проектируемого проезда № 684 со строительством транспортной развязки на пересечении Проектируемого проезда № 684 и улицы Конструктора Лукина.

Также планируется реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Михайловка, Александровка и Алабушевской, строительство новых Проектируемых проездов №627 и №683.

«В рамках реализации проекта для удобства и безопасности жителей будут организованы пять дополнительных остановок общественного транспорта, пешеходные переходы с установкой светофоров; с обеих сторон Проектируемого проезда №627 в районе села Алабушево будет установлен шумозащитный экран. Проектом предусмотрено устройство велодорожки вдоль Проектируемого проезда №627», – подчеркнула Княжевская.

Местоположение светофоров, наземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта определят на следующей стадии проектирования. Для реализации проекта проведут мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории: переустройство водо- и газопроводов, перекладка воздушных линий электропередачи и сохранение кабельной телефонной сети.

Появление новых улиц, мостов и развязок позволяет решить проблему пробок, а также обеспечить более комфортные условия для пешеходов.