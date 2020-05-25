РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. По итогам аукциона определен подрядчик строительства школы на 550 мест в поселке Нахабино городского округа Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на строительство общеобразовательной школы на 550 мест в городском поселении Нахабино Красногорска контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «ЭлитСтрой», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2021 год.

«Согласно проекту, в новом общеобразовательном учреждении на улице Молодежной разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, просторная столовая, спортивный и актовый залы, медицинский блок, библиотечный центр, а также технические и вспомогательные помещения», - добавил Локтев.

Он также отметил, что на прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с игровыми и спортивными площадками, появятся места для отдыха, будет выполнено комплексное озеленение всей территории школы.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета.