РИАМО – 25 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра, данное разрешение будет действовать на период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

«Ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологической обстановки, привели к закрытию станций техобслуживания. Из-за этого люди не могут получить диагностическую карту по итогам осмотра машины», – сказал Путин.

Он добавил, что в период до 30 сентября разрешается заключить договор ОСАГО без данного документа.

Как уточняется на сайте Кремля, в последующем гражданин не позднее чем через один месяц со дня отмены данных мер должен будет представить страховой организации указанные документы.