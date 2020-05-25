РИАМО - 25 мая. На летний период в Ленинском городском округе на базе учреждений дополнительного образования организуют дистанционные досуговые площадки для детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С целью обеспечения полезной занятости детей на период режима повышенной готовности в июне – июле в Ленинском городском округе на базе муниципальных учреждений дополнительного образования будут действовать досуговые площадки с применением дистанционных образовательных технологий», - говорится в сообщении.

Программа и режим работы площадок размещены на сайтах организаций дополнительного образования.

«В июне досуговые дистанционные площадки откроются в трех учреждениях дополнительного образования: Центрах детского творчества «Импульс» и «Гармония», а также на базе оздоровительного центра «Дельфин», - отметила начальник управления образования муниципалитета Светлана Ломакова.

Она добавила, что площадки будут организованы с учетом потребностей детей и их родителей, в том числе с привлечением ресурсов других организаций.

Досуговые площадки уже много лет пользуются популярностью у школьников городского округа, но в дистанционном формате будут проходить впервые. И у ребят, которые не уедут на каникулы к бабушкам и дедушкам, будет возможность не только дистанционно заниматься в объединениях, которые они посещали очно, но и открыть для себя новые направления деятельности.