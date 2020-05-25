РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров России по итогам апреля 2020 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В первую пятерку вошли также Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край).

В минувшем месяце глава Подмосковья сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за Covid-19. Данное сообщение широко цитировали СМИ.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

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