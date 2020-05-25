РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил выпускников с последним звонком, который в этом году проходит в формате онлайн, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорогие выпускники, уважаемые родители, педагоги! Поздравляю вас с праздником! Этот праздник проводим в онлайн режиме, вы первые, кто в совершенстве освоили электронные технологии дистанционного обучения. Впереди у вас экзамены, выборы профессии – это очень ответственный период в жизни. Сегодня только грамотные профессиональные специалисты востребованы в экономики. Все необходимые условия для получения образования в нашей стране есть. Надеюсь, что вы сделаете правильный выбор», - сказал Азаров.



Первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин также поздравил выпускников.

«Дорогие ребята, от всей души поздравляю вас с праздником! Желаю ставить правильные цели и смело идти им навстречу. Какой бы путь вы не выбрали, пусть он будет легким и удачным. Покоряйте новые вершины и добивайтесь успехов и просто наслаждайтесь жизнью!» - отметил Чаплин.



К поздравлениям присоединилась начальник управления образования администрации Наталья Гречаная.



«Этот праздник в каждой школе имеет свои давно сложившиеся традиции. В условиях самоизоляции, конечно, повторить их полностью не получится. Если у вас выстраивался живой коридор из учеников разных классов в парадной форме с шариками и цветами, а школьный двор был наполнен гостями праздника, то в этом году эту традицию придется нарушить», - сказала Гречаная.