РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В городском округе Балашиха стартовало предварительное голосование по выбору кандидатов от партии «Единая Россия», из-за неблагоприятной эпидситуации оно впервые проходит в онлайн-формате до 31 мая, сообщил «РИАМО в Балашихе» член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов вместе с председателем городского совета депутатов Геннадием Поповым одними из первых проголосовали в администрации Балашихи, где были оборудованы места для проведения праймериз.

«Голосование стартовало сегодня в 10:00. Оно рейтинговое. Выборщики вправе отдать свой голос как за одного, так и за несколько кандидатов предварительного голосования в каждом электронном бюллетене. Надо отметить, дистанционный формат во время пандемии стал уже чем-то привычным, ничего сложного в голосовании нет, я справился за пять минут», - сказал Ефимов.

Он добавил, что на праймериз подали заявки 59 кандидатов, из них действующих депутатов – 12 человек.

По его словам, количество мест в совете увеличилось до 35 и уже сейчас можно сказать, что местный представительный орган в сентябре значительно обновится.

«В праймериз участвуют молодые ребята - молодогвардейцы, предприниматели, общественники, которые ведут активную общественную работу и достойны представлять интересы своих избирателей», - подчеркнул Ефимов.

Попов пожелал всем кандидатам набрать максимальное количество голосов в предварительном голосовании, честной борьбы и чистой победы на выборах в сентябре.

«Праймериз – это хорошая проверка своих сил. Все кандидаты смогут продолжить дальнейшую борьбу за место в совете, но конечно, решать будут жители города», - отметил Попов.

Электронное предварительное голосование проводится на специализированной партийной платформе для голосования в интернете с 10:00 25 мая до 20:00 31 мая.