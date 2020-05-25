РИАМО - 25 мая. На остановочных пунктах Московских центральных диаметров и электричек продолжают размещать автоматы с антисептиком, уже установлено 189 аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Уже установлено 189 аппаратов: 99 на станциях МЦД-1 и МЦД-2, еще 90 – на остановочных пунктах других направлений», – говорится в сообщении.

Среди дополнительных противовирусных мер для безопасности пассажиров на электричках и в МЦД трижды в день проводится влажная уборка и дезинфекция в поездах: обрабатываются поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы. Во всех салонах поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха.

Каждые два часа специальным раствором обрабатываются автоматы по продаже билетов, валидаторы, турникеты, стойки SOS и скамейки на станциях. Дополнительно в ночное время все составы МЦД обрабатываются холодным туманом. Такой метод очень эффективен – в генераторах с помощью ультразвука дезинфицирующее средство превращается в холодный пар, который убивает почти 100% микробов и вирусов.

С 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях или у кассиров-контролеров во время поездки.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

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- Порядка 70% россиян не поменяли планы на лето из‑за пандемии Covid‑19

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

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Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы остаться на удаленке после снятия самоизоляции? 31% Да, мне подходит такой режим работы 31% Нет, мне сложно работать в домашних условиях 31% Хочу появляться в офисе пару раз в неделю 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

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