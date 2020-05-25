РИАМО - 25 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил властям на местах, что врачей, ведущих борьбу с коронавирусом, необходимо обеспечивать средствами индивидуальной защиты, хорошим питанием, бесплатным проживанием в гостиницах и трансфером, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В понедельник Воробьев провел дистанционное совещание с главами муниципальных образований Подмосковья.
«В ходе совещания губернатор подчеркнул, что по-прежнему необходимо уделять повышенное внимание условиям работы медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным Covid-19», - говорится в сообщении.
Также в ходе совещания Воробьев коснулся темы отопления. Из-за похолодания в многоквартирные дома региона пришлось повторно пустить тепло. Это сделали в кратчайший срок, несмотря на то, что в Подмосковье одна из самых больших систем теплоснабжения в стране.
В ходе общения с главами губернатор также подчеркнул, что следует внимательно относиться к решению повседневных вопросов - ремонту дорог, благоустройству, уборке дворов, строительству соцобъектов.
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25 МАЯ
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