РИАМО - 25 мая. В Богородском округе в деревне Воскресенское произошел хлопок газа в гараже частного дома, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Там был хлопок газовоздушной смеси в помещении бойлерной в гараже на территории частного дома. Причина хлопка устанавливается. В результате хлопка разрушение стен и кровли не последовало. Повреждены гаражные ворота», - рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали в Ногинскую ЦРБ.