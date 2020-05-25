РИАМО - 25 мая. Волонтерам с 26 мая разрешат посещение приютов для бездомных животных в Москве из-за того, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих питомцев.

«Потребность в помощи очевидна – более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу», - написал Собянин в своем личном блоге.

Для того, чтобы посетить приют, нужно заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтер». Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров каждый день.

При посещении приютов нужно обязательно надевать перчатки и маску, а также оформить цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

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