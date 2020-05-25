РИАМО – 25 мая. Власти Москвы опровергли информацию о передаче личных данных пользователей из системы пропусков третьим лицам, данные используются операторами только в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих и для проверки достоверности сведений, сообщает ТАСС.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что согласие на обработку персональных данных, которое подтверждают пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех пользователей IT-платформы Московского инновационного кластера.

«Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», – сказал глава департамента.

Он добавил, что данные, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами – департаментом предпринимательства и инновационного развития, департаментом информационных технологий и их подведомственными организациями – в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих.

Также данные используются для проверки достоверности сведений – работает ли человек в той организации, которую он указал, или нет.

Фурсин подчеркнул, что именно посредством СМС и email-рассылки пользователям сервисов i.moscow приходит информация о статусе изменений в его цифровом пропуске, которая подпадает под понятие «информации и социальной рекламы». Кроме того, в департаменте рассылают справочные материалы по борьбе и профилактике распространения Covid-19, что подпадает под ФЗ о рекламе и ее распространении.

Ранее в СМИ сообщалось, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных «от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя» любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в десять лет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 МАЯ

- Подмосковные МФЦ могут начать прием физлиц со следующей недели. Около 120 офисов МФЦ в регионе начали прием юридических лиц.

- Просто и понятно рассказываем, зачем носить маску

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в России может стартовать осенью 2020 года. Все население не сможет получить вакцину одномоментно.

- Порядка 70% россиян не поменяли планы на лето из‑за пандемии Covid‑19

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

- Жители Лобни и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В столице самый высокий уровень самоизоляции наблюдается в поселении Московский

- Комиссия Мосгордумы поддержала законодательное регулирование дистанционной работы. По мнению депутата Инны Святенко, предлагаемые нововведения не утратят своей актуальности и после завершения пандемии.

Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы остаться на удаленке после снятия самоизоляции? 31% Да, мне подходит такой режим работы 31% Нет, мне сложно работать в домашних условиях 31% Хочу появляться в офисе пару раз в неделю 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.