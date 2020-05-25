РИАМО - 25 мая. С понедельника в Ленинском городском округе начали работать два офиса МФЦ, перед посещением центров нужно обязательно записаться по телефону, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с понедельника возобновляют работу офисы МФЦ.

«Очный прием будет осуществляться только для юридических лиц и по предварительной записи. Перечень доступных услуг размещен на официальном сайте МФЦ Ленинского городского округа», - говорится в сообщении.

В Ленинском округе начали работать два офиса МФЦ. В центральном офисе в Видном (на улице Школьной) работают 11 окон, в офисе «Бутово Парк» - три окна. Обслуживание осуществляют 24 сотрудника МФЦ.

Все необходимые стандарты безопасности соблюдены. Установлены защитные экраны, разделяющие оператора и заявителя, дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также осуществляется бесконтактное измерение температуры работников в начале рабочего дня. На полу для посетителей нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Выдача жизненно важных документов физическим лицам, требующая личного присутствия граждан, осуществляется в период действия ограничений также только по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8-800-550-50-30 (голосовое меню 3, добавочный номер МФЦ: 52-220).