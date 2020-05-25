РИАМО – 25 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан страны в преддверии летнего сезона не торопиться с планированием своего отпуска за границей, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Мишустин подчеркнул, что для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики. И ряд зарубежных стран уже заявляет о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом.
«Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», - отметил премьер-министр.
Он обратил внимание на то, что россиянам не нужно торопиться при планировании летнего отдыха за границей. Премьер добавил, что России удалось добиться определенных успехов в борьбе с инфекцией. Но, по словам Мишустина, сейчас целесообразно воздержаться от туристических поездок за рубеж.
«За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию», - сказал глава правительства РФ.
Он отметил, что нужно беречь не только свое здоровье, но и здоровье близких. По его мнению, гораздо безопаснее провести отпуск на российских курортах.
С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме, подчеркнул глава кабмина.
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25 МАЯ
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