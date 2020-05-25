РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. В городском округе Мытищи сотрудники теруправления «Федоскино» проводят окос общественных территорий, сообщается в Instagram-аккаунте ТУ «Федоскино».

«В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и соблюдения мер противопожарной безопасности сотрудники отдела благоустройства ТУ«Федоскино» окос общественных территорий, облагораживают участки у детских площадок, газоны, откосы дорог», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров, в границах которых находится 44 населенных пункта.