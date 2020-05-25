РИАМО - 25 мая. МТС Банк запустил онлайн-витрины специальных партнерских предложений для клиентов-предпринимателей и самозанятых, говорится в сообщении пресс-службы банка.

B2B-маркетплейс объединяет более 30 бизнес-решений по телекому, транспортной логистике, маркетингу и рекламе, подбору и обучению персонала и другим направлениям, востребованным предпринимателями Подмосковья.

«Для владельцев бизнеса на витрине МТС Банка представлены комплексные решения, разовые скидки и бонусы от партнеров», - говорится в сообщении.

В зависимости от направления бизнеса можно выбрать оптимальный пакет бонусных предложений от партнеров.

Для предпринимателей, которые ищут решение по выгодным условиям или планируют внедрение нового сервиса и решили его протестировать, доступны индивидуальные бонусы для бизнеса. Отдельно представлен набор выгодных бизнес-решений для самозанятых.

Пакетные предложения обладают преимуществами: выгодное предложение на комплекс услуг, необходимых для ведения деятельности, позволит сэкономить до 300 тысяч рублей в год; удобно для начинающих бизнесменов; не нужно тратить время на поиск оптимальных решений.

Новые клиенты могут воспользоваться предложениями маркетплейса после открытия расчетного счета. Открыть счет можно, обратившись в офис, обслуживающий юрлиц, или направив онлайн-заявку и документы на сайте банка. Затем персональный менеджер поможет подобрать оптимальные предложения от партнеров, представленные на новой витрине.

Действующие клиенты банка могут воспользоваться бонусами, обратившись к персональному менеджеру.

«Мы постарались предвосхитить потребности наших клиентов и заранее позаботились о решении их бизнес-задач, собрав в пакетных предложениях то, что действительно необходимо для развития и ведения бизнеса в различных отраслях», - сказал руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Он отметил, что, например, владельцу салона красоты понадобятся решения, выходящие за рамки привычных банковских услуг: создание сайта, онлайн-сервис записи, доставка расходных материалов и оборудования, продвижение в соцсетях, бухгалтерская отчетность и так далее.

По его словам, если предприниматель уже знает, что ему нужно, он может воспользоваться индивидуальными решениями и получать бонусы не только в рамках пакета, но и по отдельности.

«Наша команда продолжит развивать В2В-маркетплейс, наполняя его новыми полезными и удобными сервисами для ведения бизнеса. Мы думаем о потребностях наших клиентов и, расширяя сеть партнерств, рассчитываем создать один из лучших маркетплейсов в финансовом секторе», – добавил Талалаев.

Ознакомиться с более подробной информацией и выбрать подходящее пакетное или индивидуальное предложение клиенты МТС Банка могут на сайте банка.