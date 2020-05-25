РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Сотрудники МКУ «ТУ» Пироговский» доставили 50 продуктовых наборов в городском округе Мытищи незащищенным категориям граждан, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сотрудники«ТУ» Пироговский» доставили 50 продуктовых наборов незащищенным категориям граждан. Во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции адресная помощь оказывается самым незащищенным категориям жителей, которым режим самоизоляции дается труднее всего», - говорится в сообщении.

В эти категории входят одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями.